Linha Aberta com Hernâni Carvalho - Emissão de 24 de junho - Parte 2

mais sobre

Conheça o caso de Irene Marques, que anda à procura do seu cartão de cidadão, e saiba quais são as novidades relativas à tragédia em Vila Nova da Rainha, no concelho de Tondela: há um despacho de acusação e um arguido, mas as vítimas e os familiares consideram que não é esta a Justiça que esperavam.