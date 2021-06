Linha Aberta com Hernâni Carvalho - Emissão de 21 de junho - Parte 2

mais sobre

Hernâni Carvalho tem boas notícias sobre Artur Ferreira, que vivia em condições desumanas com o filho Paulinho, que é totalmente depentende. Conheça também o caso de Lurdes Matos, uma doente pós-covid que reivindica apoio do Estado, e de Virgílio Canaverde, que garante estar a ser acusado do roubo de um veículo que estaria à guarda da GNR de Santarém.