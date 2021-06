"Se percebermos que a criança é superior ao Mogli, excelente. Mas temos de chegar a essa conclusão com dados científicos, não 'achismos'"

mais sobre

Um final feliz no caso que abalou Portugal. Noah, de dois anos, despareceu na última quarta-feira e só foi encontrado 35 horas depois, com apenas alguns pequenos arranhões. Após o resgate, surgem as questões e especulações. A população está dividida. "Ao contrário do que o presidente da Câmara (de Idanha-a-Nova) disse, a investigação não acabou. Têm que continuar (…) mas com dados científicos, não com 'achismos'", afirma Miguel Santos Pereira