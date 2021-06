Hernâni Carvalho: “Esta criança estava bem demais para o que se imagina que ele tenha feito"

mais sobre

"Trinta e seis horas no mato - com temperaturas baixas durante a noite, altas durante o dia -, atravessou linhas de água; a roupa aparece seca... é um autêntico Rambo", comenta o apresentador sobre o desaparecimento de Noah. A criança esteve 35 horas desaparecida, sozinha, e foi encontrada após mega operação de resgate. " Eu gostava que me explicassem o que é que aconteceu à roupa. A criança não se despe. Estamos todos inebriados porque a criança apareceu, mas é preciso continuar a investigar", afirma o advogado Miguel Santos Pereira