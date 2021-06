Depois do alívio, paira a dúvida: "Para mim, é impossível uma criança fazer aquele trajeto a andar. Ainda por cima descalço"

mais sobre

Conhecemos novos desenvolvimentos sobre o desaparecimento de Noah, criança de dois anos e meio que sobreviveu durante quase 40 horas, sozinho, sem comer nem beber. A jornalista Joana Côrte-Real esteve em Proença-a-Velha, zona onde tudo aconteceu, e falou com alguns moradores que levantam algumas questões. "É muito estranho. Como é que uma criança faz tantos quilómetros - no meio do mato - que um adulto não consegue fazer?", questiona Manuel, um dos moradores. Já Carlos Pinto do Carmo, antigo Coordenador de Investigação da Polícia Judiciária, afirma: "Se foi verdade que a GNR andou a 20 km do local do desaparecimento da criança, não andou lá a fazer nada. Não é possível uma criança andar essa distância toda"