Burlão sobre a famosa 'burla dos colchões': "As pessoas com mais idades são mais fáceis de enganar. É viciante”

"É feito para se tornar um vício..."'João' trabalhou 10 anos numa empresa que, alegadamente, burlava pessoas, principalmente idosas. Aliciados com rastreios, prémios, "vale tudo para vender" um produto (colchões, 'máquinas para pés', cadeirões, etc.), até mostrar o decote, afirma. "Por onde eu passei, há equipas montadas só com mulheres... Somos treinados para manipular, falar ao coração." Despedido com o início da pandemia, garante que já planeava sair. "Já estava no meu limite. Vamos perdendo amigos, família, saúde mental... perdi 10 anos da minha vida"