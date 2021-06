mais sobre

Rosa Simões foi, ao longo do seu casamento, vítima de agressões (físicas e psicológicas) por parte do ex-marido. "Foi amor à primeira vista. Casei na altura com o homem por quem estava muito apaixonada", confessa Rosa. A psicóloga forense Maria Cunha Louro e o advogado Miguel Santos Pereira analisam comentam o caso.