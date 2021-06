mais sobre

A justiça decidiu: António Joaquim matou Luís Grilo em co-autoria com Rosa. Ela cumpre pena em Tires e ele está na iminência de voltar à cadeia, tendo duas opções: esperar que as autoridades lhe batam à porta ou entregar-se no estabelecimento prisional. Saiba o que o advogado Ricardo Serrano Vieira tem a dizer!