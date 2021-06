mais sobre

Carla Amorim era guarda prisional na cadeia de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos. No dia 6 de Novembro de 2018, aos 30 anos, foi morta com um único disparo, atingida na parte esquerda do tórax, durante uma instrução de tiro. A irmã e a mãe da vítima contam agora a sua versão dos factos.