"Vê-se pela cara dele que passa muita fome. Ele é magríssimo, deve pesar 40 quilos e qualquer coisa..."

mais sobre

Alcino Ribeiro, um jovem de 22 anos com deficiência cognitiva, será alegadamente maltratado pelo próprio pai. "Eu reparei na mão dele, estava inchada, e perguntei-lhe o que é que tinha acontecido. Ele simplesmente me disse que foi o pai que lhe tinha partido os dedos da mão com um pau", conta uma vizinha que lhe ofereceu um bolo e um sumo.