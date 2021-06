"Nós é que temos de andar à procura do indivíduo?" - Homicida continua em fuga e família de Hugo Spínola espera por justiça

mais sobre

Hernâni Carvalho quer saber "o que mudou" no último ano e Sónia Luz, irmã de Hugo Spínola, assassinado há seis anos, responde. "Pelo andar da carruagem, estão à espera que a família faça justiça pelas próprias mãos mas nós não vamos sujar as mãos com sangue", diz.