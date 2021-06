Linha Aberta com Hernâni Carvalho - Emissão de 1 de junho - Parte 2

mais sobre

Já lá vão seis anos e não foi feita justiça. Hugo Spínola foi assassinado no Bairro do Zambujal, concelho da Amadora, a 19 de fevereiro de 2015, mas quem o matou continua à solta apesar de estar identificado pelas autoridades competentes. "Se lá tem a mulher e os filhos, é natural que de vez em quando vá ao local", diz Carlos Pinto do Carmo.