Linha Aberta com Hernâni Carvalho - Emissão de 24 de maio - Parte 2

Ana Luísa Martins repudiou a herança do pai mas as finanças insistem que ela é devedora em cerca de 8200 euros. Já Jéssica Nova, a mãe de Lucas Miranda, o jovem de 15 anos assassinado por dois colegas do Centro Jovem Tabor, revela que não se conforma com a acusação: "Eu não acredito que o meu filho tenha pedido [para morrer]".