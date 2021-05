"Aos 13 ou 14 anos, tomei noção de que aquilo não era como o meu pai dizia..." - Clara começou a consumir drogas duras

mais sobre

Apesar de Clara Magalhães ter enfrentado o pai, o fantasma do abuso sexual esteve sempre presente e levou-a para caminhos obscuros: "No dia em que faço 14 anos, há uma festa de garagem e sou batizada com um chuto nas veias de cocaína. A partir desse dia, nunca mais parei (...) Era um refúgio para mim".