Isabel Duarte revela: "O tribunal demorou cinco anos para prender o assassino do meu filho"

O homicida de João Duarte conseguiu manter-se em liberdade, apesar de ter confessado o crime, mas este caso sofreu afora uma reviravolta. "Cumpre metade da pena e está cá fora (...) Vivemos na mesma cidade e vou continuar a cruzar-me com o homem que tirou a vida do meu filho", diz Isabel Duarte, não contendo as lágrimas.