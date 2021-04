Melhor amigo de Diogo Gonçalves reage ao acórdão: "Sinto revolta. Era preciso a Mariana ter apanhado mais anos”

mais sobre

Fábio Costa reage ao acórdão do Tribunal de Portimão que absolveu, esta terça-feira, Mariana Fonseca do crime de homicídio qualificado. A enfermeira saiu em liberdade com pena suspensa de 4 anos e fica em liberdade até a decisão transitar em julgado. “Não acho que tenha sido feito a justiça. Falo por mim e por quem gostava mesmo do Diogo… sinto revolta", confessa o melhor amigo do jovem assassinado.