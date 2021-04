Entrevista a Mariana a Fonseca, horas depois do acórdão: "A minha mãe sempre disse-me que ia tirar-me de lá"

mais sobre

"Se tiver que enfrentar as pessoas falarem sobre mim eu farei isso… sei que poderá acontecer", admite Mariana Fonseca em primeira entrevista exclusiva a um canal generalista. Maria Malveiro e Mariana Fonseca eram suspeitas de ter matado Diogo Gonçalves com o objetivo de lhe roubar 70.000€. Maria foi condenada a pena máxima, já a coautora acabou por sair em liberdade com pena suspensa de 4 anos até que a decisão transite em julgado. Questionada sobre os possíveis recursos, Mariana confessa: "Tenho receio sempre… mas sei que tenho uma boa defesa. Confio nele"