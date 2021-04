Advogado de Mariana Fonseca: "[Ela] Poderá ter cometido algum crime relativamente aos cartões"

mais sobre

João Grade dos Santos, advogado de defesa de Mariana Fonseca - absolvida pelo homicídio qualificado de Diogo Gonçalves -, esteve à conversa com o Linha Aberta e admite que a vitória não é pessoal, mas sim da justiça. Mariana acabou por sair em liberdade com pena suspensa de 4 anos. "Não havia ali ovos para aquela omelete. Faltava ali muita coisa… ", afirma o advogado. Este garante ainda que vai recorrer, pois "[a cliente] poderá ter cometido algum crime relativamente aos cartões. Logo vemos se foi como autora, cúmplice ou na forma de autoria mediata… com o tempo veremos"