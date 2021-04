Linha Aberta com Hernâni Carvalho - Emissão de 27 de abril - Parte 1

mais sobre

Decorre em Portimão a leitura do acórdão relativo ao homicídio de Diogo Gonçalves. O Tribunal imputa o plano do crime a Maria Malveiro e diz que a vítima teve consciência da própria morte. "Nada surpreende (...) não houve nenhum arrependimento, tiraram a vida sem respeito", diz Carlos Pinto do Carmo.