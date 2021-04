Linha Aberta com Hernâni Carvalho - Emissão de 12 de abril - Parte 2

mais sobre

’Ana’ foi vítima de um ataque por parte do ex-namorado a 25 de Julho de 2017, no dia a seguir a ter ido à PSP fazer queixa. Só por sorte é que este episódio violento não acabou em homicídio e o pior de tudo é que, até hoje, esta mulher continua a receber ameaças e vive com medo.