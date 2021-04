Linha Aberta com Hernâni Carvalho - Emissão de 12 de abril - Parte 1

mais sobre

'Ana' namorou com um homem que conheceu numa formação e estava longe de imaginar que ele era, afinal, um cadastrado com um longo registo criminal. A relação durou apenas duas semanas e começaram as ameaças. Hernâni Carvalho fica indignado com a alegada falta de atuação das autoridades perante uma denúncia de ameaça de morte.