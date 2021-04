mais sobre

Isabel Vieira conta que lhe "apareceu logo este site" ao pesquisar na internet, em que pediam 280 euros para tratar do divórcio com todos os custos associados. "O único divórcio que este senhor conseguiu foi entre as pessoas e o valor que despenderam", diz Miguel Santos Pereira e deixa o aviso: "Quando a esmola é muita, as pessoas devem desconfiar".