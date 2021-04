Linha Aberta com Hernâni Carvalho - Emissão de 5 de abril - Parte 2

mais sobre

José António da Cruz desapareceu há sete meses e Francisca Raposo, a mulher, vê-se agora confrontada com problemas burocráticos. Já Luís Marques está em prisão preventiva e a ser acusado de ter transportado emigrantes ilegais, mas pode vir a ser liberdado em breve sob caução. Hernâni Carvalho fala com a mulher do camionista, Lúcia Moura.