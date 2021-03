mais sobre

Os arguidos foram condenados hoje pelo Supremo Tribunal de Justiça a 25 anos de prisão pelo homicídio do triatleta Luís Grilo. O caso conta com a análise da jornalista Ana Paula Félix, do advogado Miguel Santos Pereira, da psicóloga forense Maria Cunha Louro e do antigo Coordenador de Investigação da Polícia Judiciária Carlos Pinto do Carmo.