Linha Aberta com Hernâni Carvalho - Emissão de 22 de março - Parte 2

Hernâni traz-nos novas ilações de um caso com quase 2 anos. Ângelo Fernandes desapareceu em dezembro de 2019 e foi encontrado morto, 10 meses depois. A irmã do falecido confessa que a família ainda nada sabe sobre o rumo da investigação à morte do irmão. "Eu queria saber quem supervisionou a investigação, para que ao fim de 10 meses de desespero, chegar a um final como o final que tivemos. O meu irmão foi abandonado, foi mais um número. Não tenho nenhum motivo para falar bem das autoridades", confessa a irmã.