No passado dia 15 de janeiro, Bernardo foi esfaqueado por um gangue, bem como dois outros colegas dele que também estavam no parque. Para a família da vítima, os agressores estão identificados, mas tem sido alvo de ameaças. "Há alguém que vai a filmar o percurso, portanto há premeditação", diz Carlos Pinto do Carmo.