Linha Aberta com Hernâni Carvalho - Emissão de 10 de março - Parte 2

Há 6 anos Anabela Duarte sobreviveu a um acidente grave, no Parque Municipal José Afonso, na Baixa da Banheira e por incúria da autarquia da Moita. Seis anos depois, Anabela já teve 2 advogados mas ambos deixaram o caso. “Quero que reconheçam o erro. Que me indemnizem pelos danos causados."; "Alice" faz queixa de vizinho infetado com covid-19 que viu na rua, sem máscara, mas a GNR não faz nada. E, por último, o programa recebe Bruno Matias e Maria Santos que relatam episódio de burla.