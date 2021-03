mais sobre

Casal octogenário dado como morto. Benjamim Pinto tem 89 anos e, em dezembro, foi internado com covid-19. Recuperou e teve alta em fevereiro. Porém, agora, o idoso foi confrontado com a notícia de que, afinal, está morto. Já a mulher, Amélia, com pensão de velhice francesa, viu esse direito interrompido desde setembro uma vez que está dada como morta naquele país.