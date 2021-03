Casal de idoso dado como morto: "Dona Amélia já não recebe a reforma desde setembro"

mais sobre

"Não lhe podemos dar uma receita porque o senhor está morto"... relata Luís Silva, diretor técnico da Associação de Beneficência Social e Cultural de Tourais. Benjamim Pinto foi internado no final de novembro e, apesar de ter sido diagnosticado com covid-9, recuperou e teve alta a 15 de janeiro. A 22 de fevereiro, o octogenário dá conta que está oficialmente morto. "É o país do papel", comenta o advogado Miguel Santos Pereira. Já a mulher, que não recebe a reforma desde setembro de 2020, terá de provar ao governo francês que não está morta para voltar a receber.