Anabela sofreu um acidente grave que quase lhe custou a vida: "Quero que reconheçam o erro. Que me indemnizem pelos danos"

mais sobre

Há 6 anos Anabela Duarte sobreviveu a um acidente grave, no Parque Municipal José Afonso, na Baixa da Banheira e por incúria da autarquia da Moita. Seis anos depois, a zona onde se deu o acidente continua interdita… porque nada foi feito no sentido de a requalificar. Anabela já teve 2 advogados, mas ambos deixaram o caso. “Precisava que me resolvessem essa situação. Quero que reconheçam o erro. Que me indemnizem pelos danos causados."