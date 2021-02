Linha Aberta com Hernâni Carvalho - Emissão de 23 de fevereiro - Parte 1

mais sobre

Há novos dados sobre o desaparecimento de Alícia Freitas! Após dizer a Patrick Adrysson que tinha um novo namorado, a jovem deixou de responder às mensagens a 9 de dezembro de 2019, precisamente no mesmo dia da última publicação no Facebook. "Vou arriscar dizer que ela não estará viva e que há aqui um crime passional", diz Carlos Pinto do Carmo.