Um cão, da raça Bull Terrier, foi encontrado preso a dois tijolos e amarrado com uma corrente ao pescoço, o que está a gerar revolta. O dono do cão foi constituído arguido. Isa Costa, de uma associação de resgate e proteção animal, conta que se deparou com "uma situação completamente macabra" e dá detalhes sobre o caso.