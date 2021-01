Linha Aberta com Hernâni Carvalho - Emissão de 26 de janeiro - Parte 2

mais sobre

Entre as várias denúncias, Hernâni Carvalho destaca o caso de Márcia Ferreira, que é a prova de que a vida pode mudar de um momento para o outro. Com pouco mais de 30 anos, foi diagnosticada com um tumor maligno e inoperável na cabeça e é o pai que denuncia uma injustiça, uma vez que o tumor já afeta também a capacidade da fala de Márcia.