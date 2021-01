Linha Aberta com Hernâni Carvalho - Emissão de 22 de janeiro - Parte 2

mais sobre

Numa primeira fase, as autoridades avançaram com a tese de suicídio mas, em Março de 2019, a Polícia Judiciária informou a família de que Hélder Raimundo afinal fugiu. No entanto, tem um filho com nove anos, cuja vida está em suspenso. Carlos Pinto do Carmo diz que "de facto é tudo muito estranho" neste caso.