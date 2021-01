Linha Aberta com Hernâni Carvalho - Emissão de 20 de janeiro - Parte 2

mais sobre

A queda da avioneta em Tires matou cinco pessoas e deixou uma família desalojada. No andar inferior da moradia de Fátima Rosa vive a mãe dela, Encarnação Teodoro, em condições quase desumanas. "Ninguém quer saber do desgraçado do r/c onde mora a senhora", diz Hernâni Carvalho, indignado.