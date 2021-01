Linha Aberta com Hernâni Carvalho - Emissão de 14 de janeiro - Parte 1

mais sobre

No início do mês, Manuel Alcino Silva foi encontrado morto em casa com uma faca na mão em Penhas Juntas, aldeia de Vinhais. Ao contrário do que se possa pensar, não se suicidou. Isaltina Martins, madrinha da vítima, conta: "Vi-o antes do Natal, depois nunca mais o vi. Até pensava que ele tinha ido para França com o filho".