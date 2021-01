Irmão recorda quando viu Manuel Alcino Silva pela última vez e diz: "Toda a gente pensou que estava em França"

mais sobre

Emídio Ramos, que perdeu a esposa dias antes do irmão, revela ainda que Manuel Alcino Silva "tinha algum dinheiro em casa", acreditando que possa ter havido um assalto. No entanto, Carlos Pinto do Carmo diz: "Normalmente um assaltante não precisa de matar o residente a não ser que o residente conheça o assaltante".