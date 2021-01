Linha Aberta com Hernâni Carvalho - Emissão de 13 de janeiro - Parte 1

mais sobre

Sofia Tavares está formalmente acusada de matar a mãe. Colocou sobre o rosto da idosa duas almofadas, pressionando com força para a impedir de respirar, e conviveu duas semanas com o corpo em casa. Eulália Mendes, que conviveu com a homicida, revela que vizinhos dizem que sabiam que "a filha que lhe batia”.