Linha Aberta com Hernâni Carvalho - Emissão de 4 de janeiro - Parte 1

Rui Pinto, de 23 anos, foi dado como desaparecido em Ermesinde na madrugada de 3 de junho. A mãe conversou com o Linha Aberta escassas horas antes do cadáver ser encontrado e, agora, consta que terão sido encontradas quatro impressões digitais diferentes no corpo, mas só haverá um suspeito. A pergunta mantém-se: terá sido suicídio ou crime?