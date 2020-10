mais sobre

Além de Américo Pina, também Tânia Reis e João de Sousa foram ouvidos pela Polícia Judiciária e constituídos arguidos. São ambos suspeitos de terem "plantado" uma bala na banheira da casa de banho, com o objetivo de interferirem no julgamento e na decisão do Tribunal de Loures, cuja decisão foi conhecida a 3 de março.