mais sobre

A defesa de António Joaquim continua a sustentar que a arma que matou Luís Grilo e a arma apreendida não são a mesma, além de alegar que não há nem prova direta nem prova indireta de que o amante de Rosa tenha participado no crime de profanação do corpo do triatleta. Contudo, Carlos Pinto do Carmo diz: "Não há dúvida para a primeira instância de que aquela arma é a arma do crime".