Linha Aberta com Hernâni Carvalho - Emissão de 18 de setembro - Parte 2

Condenado pelo Tribunal da Relação, António Joaquim foi hoje ao Tribunal de Loures para saber que se mantém com termo de identidade e residência. Pode ser esta medida de coação também sujeita a recurso? Saiba tudo nesta conversa de Hernâni Carvalho com Miguel Santos Pereira, Carlos Pinto do Carmo e Maria Cunha Louro!