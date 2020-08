Entrevista exclusiva a vítima da burlona de Albufeira:"Não parecia real. Foi uma dor imensurável!"

mais sobre

Sandra Matinhos conviveu 2 anos com Daniela Costa, burlona que fez-se passar por doente oncológico. "Ela sabia muito, é muito grande a trama que ela criou", confessa Sandra, uma das vítimas. Daniela foi julgada em março e condenada, no passado mês de junho, a 3 anos de prisão efetiva. Porém, o paradeiro do dinheiro arrecadado à custa do falso cancro continua a ser uma incógnita.