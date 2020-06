"Somos tratados bem inicialmente, vão-nos emprestando dinheiro": Depois, 'Jorge' passou a sofrer ameaças

mais sobre

'Jorge' conta que nas casas de jogo clandestino até pagam a comida e bebida, mas "é raro ganhar" e as dívidas estão a acumular-se. "Tudo começa com uma sedução e, quando a dívida começa a ser avultada já vem a chantagem, o crime de tentativa de extorsão", diz Carlos Pinto do Carmo.