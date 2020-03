Cláudia trabalha no Aeroporto do Porto e está com medo - "Passageiros a entrar e a sair sem qualquer tipo de controlo"

Cláudia trabalha no Aeroporto do Porto e está com medo - "Passageiros a entrar e a sair sem qualquer tipo de controlo" Indignada, Cláudia está cansada de ouvir dos passageiros frases como: "Eu tomei muitas vitaminas não vai acontecer nada ou tenho muita fé em nossa senhora de Fátima"