Rosa Grilo "está bem condenada e só não leva prisão perpétua porque a Constituição não o permite"

Depois de 14 sessões de um julgamento que arrancou em setembro, o tribunal deu como provado que Rosa Grilo matou o marido e condenou-a a 25 anos de prisão, a pena máxima prevista na lei. António Joaquim, o homem com quem Rosa Grilo tinha uma relação extraconjugal e que estava acusado de co-autoria do homicídio, foi absolvido do crime mas o Ministério Público vai recorrer.