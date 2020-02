Durante as buscas, António não gostou do comportamento de Rosa Grilo: "Ela vinha a sorrir. Nunca me agradou!"

Durante as buscas, António não gostou do comportamento de Rosa Grilo: "Ela vinha a sorrir. Nunca me agradou!"

Mal soube do desaparecimento de Luís Grilo, António começou a ajudar nas buscas e hoje, recorda uma das frases de Rosa: "Ele vai aparecer ali na esquina, eu dou-lhe uma chapada e fica tudo bem".