Rosa Grilo: "Não sei como foram feitos os salpicos na cama e na mesa de cabeceira, mas não foi nessa cama que o Luís morreu."

"Neste mesmo relatório também consta que foi obtido ADN do Luís no cano da arma. Mas sobre a arma nem vale a pena falar", disse ainda Rosa Grilo no telefonema à jornalista Ana Paula Félix e Carlos do Carmo comenta: "Então não vale? Não foi encontrado um vestígio hemático na arma? A arma é importante, tudo indica que foi a arma utilizada".