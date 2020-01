Octogenário ameaçado e agredido por vizinho teme o pior: "Ele estava com a forquilha na mão e disse 'a ti também te mato'"

mais sobre

Júlio Correia, de 85 anos e a mulher, de 81, vivem com medo, porque este vizinho já foi condenado e está em liberdade, continuando com as injúrias e as agressões quando está bêbedo. "Estamos em contagem decrescente - e esperemos que não - que aconteça uma desgraça", comenta o advogado Miguel Santos Pereira, defendendo que as autoridades têm de agir.