Homicida de Ana Gomes já seria violento com a mãe: "Confessou mesmo à minha frente, mais do que uma vez, que também a violava"

Em setembro de 2019, houve um outro crime em Santa Cristina do Couto, Santo Tirso, que vitimou Luísa Sousa e Adelino Silva afirma: "Tudo me indica que sim, foi a mesma pessoa, que é precisamente nos mesmos contornos, tudo igual". Carlos do Carmo diz que "o suspeito conhecia quer uma quer outra" e repara no pormenor de que ambas as vítimas tinham "muita parecença física".